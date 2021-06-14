ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت والحديد.. وتراجع الأحجار الكريمة

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالي، بنسبة 135%، لتبلغ 98 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أمس الأحد، أنه تم خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 64 دولة منهم 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير تضمنت تلك الدول: (الكاميرون-موريتانيا الإسلامية- تنزانيا-هندوراس- جيبوتي- الكونغو زائير- دومينيكا- فنزويلا- إيطاليا- النيجر- زامبيا روديسيا الشمالية- شيلي- بربادوس- بورتوريكو- جواتيمالا- موريشيوس- سويسرا-بارجواي- توجو- بروندي- تيرنداد وتوباجو- الكويت).

وأضاف التقرير أن 6 دول استحوذت على 71.7%، من إجمالي صادرات الأسمنت المصري تصدرتها ليبيا والتي استحوذت على 22.3%، من إجمالي الصادرات بما قيمته 21.938 مليون دولار، تلاها كينيا بنسبة 15.8%، بما قيمته 15.510 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة السودان مستحوذة على 12.5% من إجمالي الصادرات بما قيمته 25ر12مليون دولار، تلاها أوغندا بنحو 9.2%، بما قيمته 9.019 مليون دولار.

وبحسب التقرير احتلت ساحل العاج المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 6.279 مليون دولار، تلاها غانا بنحو 5.310 مليون دولار، واحتلت الكاميرون المرتبة السابعة بنحو 3.720 مليون دولار، تلاها فلسطين بماقيمته 2.767 مليون دولار.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 2.612 مليون دولار، تلاها في المرتبة العاشرة السنغال بنحو 2.523 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 152%، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن صادرات مصر من الحديد الصب والصلب، ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، لتسجل 460 مليون دولار، مقابل 183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير، أنه تم خلال الأربع شهور الأولى التصدير لنحو 62 دولة من 14 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت (بوروندي-العراق- نيوزيلندا- اكوادور- غينيا- ترينيداد وتوباجو- مالي- اتحاد نيجيريا- الكونغو برازفيل- بيرو- بيليز- ايرلندا- باكستان- بنين).

وأشار إلى أن نحو 6 دول استحوذت على 78.3%، من صادرات الحديد الصب والصلب تصدرتها إيطاليا، والتي استحوذت على 27.7% من إجمالي الصادرات بما قيمته 127.46 مليون دولار، تلاها إسبانيا بما قيمته 92.442 مليون دولار.

واحتلت السعودية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري مستحوذة على 20% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 54.264 مليون دولار، تلاها في المرتبة الرابعة البرازيل مستحوذة على 8.6 % بما قيمته 39.9 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى البرتغال نحو 24.576 مليون دولار، فيما استحوذت الولايات المتحدة على المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري بنسبة 5.3%، بما قيمته 21.708 مليون دولار، تلاها رومانيا بنحو 9.523 مليون دولار، وكندا بما قيمته 8.818 مليون دولار، تلاها كينيا بنحو 8.809 مليون دولار.

من جانب آخر، أشار التقرير، إلى تراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة، خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 70% لتسجل 348 مليون دولار، مقابل 1.167 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أنه تم التصدير إلى نحو 22 دولة منهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(الأردن- كينيا- اتحاد ماليزيا- ملايو سابقا- اليمن-غيانا الفرنسية- بريطانيا وشمال ايرلندا).

وأضاف أن كندا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلى والأحجار الكريمة المصرية بما قيمته 133 مليون دولار مستحوذة على 2ر38%، من إجمالي الصادرات، تلاها الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 110 ملايين دولار مستحوذة على 6ر31 % من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة استراليا بنحو 103 ملايين دولار.

فيما بلغت صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى لبنان، ماقيمته 817 آلاف دولار، تلاها إسبانيا بنحو 326 ألف دولار، تلاها إيطاليا بنحو 242 ألف دولار.