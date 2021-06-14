جومانا مراد باكية بعد الهجوم عليها: ربنا ما يحطكوا مكاني «فيديو»

حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة على برنامج «انسايدر بالعربي»، لترد على حملة التنمر التي واجهتها بعد ظهورها مع سوزان نجم الدين، وهي ضاحكة وترتدي الأحمر في أحد المطاعم، بعد وفاة طفتلها.

وقالت جومانا مراد باكية: «من فضلكوا متجرحوش حد وقبل ما تحكوا الكلمة فكروا فيها، ربنا ما يحط حد في مكاني ولا تجربوا هذا الوجع»، مضيفا «هناك ناس انتقدوني وهناك أيضا عدد أكبر وقف بجواري شكرا لهم».

وعن ارتدائها الاحمر قالت جومانا مراد «أحنا بتقليدنا وعادتنا لا نرتدي الأسود على الطفل، حتى العزاء لايقام للطفل، ولكن لكثرة محبيني ومن عزاني قمنا بإقامة عزاء لاستقبالهم»

جومانا تلتقي مع سوزان نجم الدين

وبعد فترة غياب بسبب وفاة ابنتها نشرت جومانا منذ أيام عبر «إنستجرام» صورة تجمعها بالفنانة سوزان نجم الدين، وعلقت قائلة: «الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكراً حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك، وعلى العزومة واللمة والجمعة الحلوة، والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت، ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالأكلات».