أكثر من وجه لـ جلال الشرقاوي في السينما.. مخرج ومؤلف ومنتج

يعد الفنان جلال الشرقاوي، واحدًا من كبار القامات الفنية في مصر والوطن العربي، فهو صاحب مدرسة خاصة في المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفني الذي بدأه منذ ستينيات القرن الماضي العديد من الأعمال الفنية التي جمعته بكبار الفنانين كما كان له دورًا كبيرًا في اكتشاف عدد من النجوم.

وبالرغم من أن الفنان جلال الشرقاوي يعد واحدًا من رواد المسرح المصري والعربي، إلا أن كان له العديد من التجارب الهامة والمميزة في السينما، وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جلال الشرقاوي والذي يوافق اليوم 14 يونيو، تستعرض «الوطن» محطات هامة في مسيرة جلال الشرقاوي السينمائية.

خلال مشواره الفني شارك جلال الشرقاوي في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام في فيلمي «أمهات في المنفى، خلي بالك من عقلك»، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائي في عدد من الأفلام.

جلال الشرقاوي مخرجًا سينمائيا

منتصف ستينيات القرن الماضي قدم جلال الشرقاوي أول تجاربه الإخراجية في فيلم «أرملة وثلاث بنات» عام 1965، والفيلم مستوحى من مسرحية للكاتب هنري بيك، وشارك في بطولة الفيلم «أمينة رزق، صلاح منصور، نوال أبو الفتوح وسعد أردش».

وفي عام 1965 أخرج جلال الشرقاوي فيلم «العيب» والذي كتب الحوار والقصة له الأديب يوسف إدريس، وشارك في بطولة الفيلم «رشدي أباظة، لبنى عبدالعزيز، عبد المنعم إبراهيم، مديحة كامل، صلاح منصور وشفيق نور الدين».

وفي عام 1969، كانت تجربة جلال الشرقاوي الإخراجية الثالثة بفيلم «الناس اللي جوه» من تأليف ألبير قصير ويوسف فرنسيس وكتب الحوار الكاتب المسرحي نعمان عاشور، وجاء الفيلم من بطولة «يحيي شاهين، ناهد شريف، توفيق الدق، صلاح قابيل، عبد المنعم مدبولي، عادل إمام وعبدالوارث عسر».

وكانت آخر تجاربه الإخراجية في السينما بعام 1972 في فيلم «أعظم طفل في العالم»، سيناريو وحوار على سالم وشارك جلال الشرقاوي في كتابة السيناريو أيضًا وجاء الفيلم من بطولة «رشدي أباظة، هند رستم، ميرفت أمين، صلاح السعدني وعمر خورشيد».

جلال الشرقاوي مؤلف بالسينما اللبنانية

في عام 1957 كان لجلال الشرقاوي تجربة في السينما اللبنانية بكتابة القصة والسيناريو والحوار لفيلم «إلى أين» والذي تعاون فيه مع المخرج اللبناني جورج نصر، وشارك في بطولة الفيلم «نزهة يونس، شكيب خوري وهيام يونس».

الإنتاج السينمائي

وعلى مستوى الإنتاج في السينما كان لـ جلال الشرقاوي تجربة وحيدة بفيلم «موعد مع القدر» عام 1987 وجاء الفيلم من بطولة «نبيلة عبيد، محمود ياسين، يسرا، مصطفى فهمي، ناهد جبر، نجاح الموجي وأحمد راتب» وجاء الفيلم من إخراج محمد راضي.

يذكر أن المخرج جلال الشرقاوي خلال السنوات الأخيرة يعمل على تقديم مسرحية «هولاكو» للشاعر فاروق جويدة والتي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين.