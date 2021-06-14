سوزان نجم تعتذر لجومانا مراد بعد الهجوم عليها: أنا انقهرت (فيديو)

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين، خلال برنامج «انسايدر بالعربي»، مدى ألم وحزن جومانا مراد بعد الهجوم عليها، وذلك بعد ظهورهما معا في أحد الكافيهات وكان جومانا ترتدي فستانا باللون الأحمر، رغم وفاة طفلتها.

وقالت «سوزان»: «اتصلت بجومانا واعتذرت لها بعد الهجوم عليها بعد الظهور معها في أحد الكافيهات وتبدو مبتسمة، أنا فعلا انقهرت على ما حدث لأن جومانا اتصلت بي وكانت تبكي».

ومن ناحية أخرى، قالت جومانا مراد «أنا فعلا ما مريت به ليس سهل ولكن حمدالله وشكراه على كل شئ، لكن تتخيل أنك تأخد عزاء بنتك يوم عيد ميلادك».

حرصت سوزان نجم الدين على تخفيف حزن جومانا بعد وفاة ابنتها واصطحبتها الي إحدى الكافيهات ونشرت سوزان مجموعة صور لهما عبر تويتر، وعلقت قائلة: «‏حبيبتي وأختي وصديقتي ⁧‫جمانة مراد‬⁩ كلنا معك وكلنا منعرف انو الحزن بقلبك كتير كبير وهي محاولة صغيرة لحتى نخطفك من حالك ونسرق معك شوية لحظات حلوة بعيدا عن الحزن اللي إنتي فيه لإنك مابتستاهلي إلا الفرح ياروح قلبي من جوا بحبك قد الدني وشكرا إنك لبيتي الدعوة ياغاليتي».