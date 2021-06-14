«لو كنت» دويتو غنائي يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي

يطرح الفنان أكرم حسنى والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد ساعات دويتو غنائي جديد بعنوان «لو كنت»، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر النجمان أكرم حسني وهيفاء وهبي، على حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر كليب «لو كنت»، مع توقعات بطرح الأغنية اليوم الاثنين فى تمام الساعة 5 مساءً.

وتواصل الفنانة هيفاء وهبي، العمل على أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه مع نهاية العام الجاري، حيث سجلت جميع أغانيه ما بين مصر ولبنان في عدد من استوديوهات الصوت.

وستقدم هيفاء وهبي، أغنية شعبية بعنوان «الشر سيطر»، من ألحان أحمد شعبان، وكلمات رمضان محمد، ويتم حاليا تنفيذها في دولة لبنان، لكي تطرح خلال الأسابيع المقبلة قبل طرح الألبوم.

هيفاء وهبي، ظهرت مؤخرا في شهر رمضان، خلال برنامج خمس نجوم، الذي عرض عبر «قناة أم بي سي» الذي كان يقدمه كل من مصطفى قمر وكريم فهمي وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي.

كانت الفنانة هيفاء وهبي، تحسنت علاقتها بابنتها الوحيدة زينب، حيث قامت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بالدعاء لوالدتها بعد تعرض منزلها للدمار جراء الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، وكتبت زينب فياض عبر «انستجرام»: «اللهم إني استودعك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم احفظ لي أبي وأمي.. يا رب استودعك قلبهم لا يؤذيه بلاء الدنيا».