عاجل.. ابنة هيفاء وهبي تعلن خضوعها لعملية جراحية بالكويت: دعواتكم

أعلنت زينب فياض، ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل احد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

كما نشرت زينب فياض، عبر استوري الانستجرام الخاص بها، فيديو قالت من خلاله «لم اخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العمليى وتوكلي على الله».