القوات البحرية اللبنانية تحبط محاولة تهريب 11 مهاجرا غير شرعي إلى قبرص

أحبطت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني، أمس الأحد، محاولة تهريب 11 مهاجرا غير شرعي إلى قبرص مقابل شاطئ طرابلس كبرى مدن شمال لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه تم توقيف مركب المهاجرين على بعد 5 أميال من الشاطىء بعد وقت قصير من انطلاقهم، إذ كان يقل 10 سوريين ولبناني واحد جميعهم رجال.

وأضاف المصدر الامني، أنه تم نقل الموقوفين، الذين كان بحوزتهم سترات نجاة وأطعمة وأمتعة إلى مركز للجيش اللبناني للتحقيق.

وتكررت حوادث الهجرة غير الشرعية عبر البحر في الآونة الأخيرة انطلاقا من لبنان، فيما أعلنت «قيادة الجيش اللبناني»، في 10 مايو الماضي، إحباط تهريب 60 مهاجرا غير شرعي عبر البحر مقابل شاطيء طرابلس.

وتنشط شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر في شمالي لبنان المقابل للشواطئ القبرصية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2 و3 آلاف دولار للشخص الواحد.

«الحرس الوطني» التونسي: إحباط 13 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا

وفي تونس، أعلن «الحرس الوطني»، أمس الأحد، إحباط 13 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية تم فيها توقيف 142 شخصا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن وحدات الحرس البحري التابعة للحرس الوطني «الدرك»، تمكنت، أمس الاول السبت، من إحباط 13 محاولة للهجرة غير الشرعية، تم خلالها اعتقال 142 شخصا.

وأوضح الجبابلي، أن عمليات الإحباط تمت في عرض البحر قبالة سواحل مدن صفاقس ونابل وبنزرت وجزيرة جربة، مشيرا إلى أن جميع الذين تم اعتقالهم يحملون الجنسية التونسية.

وأوضح الجبابلي، أنه تم تحويل جميع هؤلاء الحالمين بالهجرة إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتعتبر جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.