الحكومة على الهواء.. أبرز تصريحات 5 وزراء.. منهم الآثار والاتصالات

أجرى عدد من وزراء الحكومة المصرية، مداخلات هاتفية مع بعض برامج «التوك شو» للحديث عن موضوعات تهم المواطن المصري، فضلا عن الحديث عن بعض المشروعات القائمة ومشروعات أخرى سيتم تنفيذها قريبا، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز مداخلات الوزراء على الهواء مباشرة، وهي كما يلي:

أبرز النقاط التي قالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال تصريحات تلفزيونية.

-300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،

-525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في أبريل الماضي.

- نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43%.

-أتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا.

- السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية.

- نحن جاهزون لاستقبال السياح من العالم، ويتواجد حاليا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وبدأنا حملات ترويجية للسوق العربية لدعم السياحة.

- متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار.

- شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر.

- مصر قدمت تأشيرة سياحية مجانية مع بدء أزمة كورونا حتى نهاية إبريل.

-خفضت وزارة الطيران رسوم المطارات والوقود لمواجهة أزمة كورونا.

- الرئيس السيسي يوجه بمبادرات للحفاظ على القطاع السياحي ومنح إعفاءات مع عدم تسريح أي عامل.

- إيرادات مصر من القطاع السياحي كانت «صفر» خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020، بينما إيرادات قطاع السياحة في يوليو 2020 بعد فتح حركة الطيران ارتفعت بنسبة قليلة.

- خسائر السياحة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، تتراوح ما بين 6 و7 مليارات جنيه.

- أتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، والسعودية هي السوق العربية الأولي المصدرة للسياحة إلي مصر.

- الرئيس السيسي وجه بتطوير بحيرة عين الصيرة ومجري العيون، ليرى العالم جمال مصر.

- لن أجامل أحدا يخالف الإجراءات الاحترازية وأوقع العقوبات فورا وتم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعما، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، والبدء في تطعيم العاملين في السياحة بالأقصر وأسوان.

تصريحات وزير القوى العاملة

أجرى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، وأبرز ما جاء فيها في النقاط التالية:

-تجديد إقامة العمالة المصرية المتواجدة بمصر حاليا، صاحبة التعاقدات مع الشركات السعودية، التي مُنعت مؤخرا من العودة إلى السعودية، بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا، سوف يتم تجديد إقامتها تلقائيا.

- موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية، فإن غالبية الدول تعمل حاليا على التسريع بعمليات تطعيم مواطنيها، وبالأخص دول الخليج، مؤكدا أنها كانت من أوائل الدول التي سارعت بتطعيم كل مواطنيها والمقيمين بها.

-هناك 500 ألف عامل يعملون في العاصمة الإدارية

- الوزارة تتلقى طلبات التعيين المقدمة من الشباب وتعمل على توفيق متطلبات الوظائف.

-الموقع الخاص بالوزارة يقدم وظائف عمل بشكل دائم لأن الدولة مهتمة بتوفير فرص العمل.

-القوى العاملة لديها بيانات العمالة غير المنتظمة التي تصل إلى 180 ألف عامل من بينهم الصيادين.

- الدولة جلست مع الصيادين ووفرت «بوليصة تأمين» ضد مخاطر العجز الكلي والجزئي والوفاة،

- وفرت الدولة نحو 250 ألف تأمين للصيادين ومختلف العمالة المنتظمة.

-البوليصة تصرف 100 ألف جنيه إذا حدث عجز كلي أو جزئي أو الوفاة.

- سجلنا 30 ألف عامل من أصل 70 ألف عامل غب العلمين الجديدة، وسجلنا كمان 85 ألف عامل غير منتظم في العاصمة الإدارية من أصل أكتر من 500 ألف عامل.

- توفير فرص للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة من أجل العمل في الداخل والخارج.

- أعداد العمالة المصرية التي عادت من ليبيا وصلت لنحو 3 ملايين شخص.

-الفترة الأخيرة تغير نظام التعاقد مع العامل في السعودية بعد إلغاء نظام الكفيل.

-النظام الجديد هو الأفضل وسيضمن حقوق أكثر لأن نظام الكفيل غبن حق العامل في أشياء كثيرة.

- في عام 2013، كان معدل البطالة وصل إلى 14%، وفي أوائل 2021 انخفض إلى 7.2%.

تصريحات وزير الاتصالات

أجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاء خاص على شاشة «extra news»، ونستعرض أبرز تصريحاته في النقاط التالية:

-شاركت في جلسة بالمؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، واستعرضت استراتيجية مصر في إقامة منظومة «عدالة مصر الرقمية»، وتتعاون فيها الاتصالات، وزارة العدل، والهيئات القضائية المعاونة لها، في إقامتها.

-شرحت للحضور مختلف المشروعات التي تشارك وزارة الاتصالات في تنفيذها كمشروع إنفاذ القانون مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تطبيقه في 7 محافظات، وجار نشره وتعميمه في جميع المحافطات خلال العام الجاري والمقبل.

- هناك جهود بذلت في إتمام ميكنة المحكمة الدستورية العليا، وما نخطط له في تطوير العمل بباقي الجهات القضائية، ومنظومة تجديد الحبس عن بعد، والفوائد التي تعود على الصعيد الاقتصادي والأمنى بعد تطبيقها في أنحاء الجمهورية.

-استعرضت الخطة التي يتمنى تنفيذها مع مطلع العام المالي المقبل، ضمن خطط بناء مصر الرقمية، ولمس إرادة وتصميم مع رؤساء المحاكم الدستورية العليا، على تبادل الرؤى والخبرات في مجال ميكنة نظم العمل في المحاكم الدستورية، الكل ينظر إلى المحاكم الدستورية وينهل من فوائدها، وبالتأكيد نحن جاهزون دائما للتعاون مع أشقائنا في أفريقيا ونمد يد المساعدة في هذا المجال.

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة تصريحات تلفزيونية، ونستعرض أبرز ما جاء فيها بالنقاط التالية:

-العلاقة بين مصر وفرنسا لها أبعاد مختلفة.

- الاتفاق على مشروعات تنموية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا.

- دولة فرنسا تعد من أهم الشركاء لمصر في المشروعات القومية.

-الاتفاق على مشروعات ذات أولوية مع الجانب الفرنسي وعلى جميع المستويات.

-الاتفاق على إقامة مشروعات أسواق الجملة والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي.

-مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية لمدة 20 عاما وبقيمة منخفضة.

- صياغة مشروعات قومية وتنفيذها على الأرض، يدعم موقف مصر أمام شركاءها.

-مصر تنفذ استراتيجية جديدة للطاقة المتجددة، ونفذت مشروعات قومية وكانت خط الدفاع في وقت جائحة كورونا، ولايزال هناك تنسيق كامل بين الحكومتين المصرية والفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات.

- فرنسا أكدت أن النمو الاقتصادي في مصر يسير بشكل مميز.

تصريحات وزير الزراعة

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تصريحات تلفزيونية، ونستعرض أبرز ما جاء فيها بالنقاط التالية:

- قطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد طفرة غير عادية بكافة المحاور بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب المصري.

-مصر تحتل رقم متقدم في العالم من حيث الصادرات الزراعية، «أصبح لنا اسم في العالم».

- خلال أزمة جائحة كورونا «كوفيد 19»، فتحنا 11 سوقا جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من بينهم اليابان، ما تعد معجزة.

-السلعة المصرية مقبولة في العالم نظراً لجودتها بعد التطور الكبير الذى لحق القطاع بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

-فدان القمح أو الأرز المصرى يأتي بمحصول أعلى من كثير من الدول، بفضل التقدم الذى لحق بقطاع الزراعة.

-ننتج 360 نوعا ونصدرها لـ 150 دولة حول العالم.

- استحدثنا طرق ري واستخدمنا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل توفير وتحقيق أمن غذائي للشعب المصري.

-أنشأنا البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، بدلا من استيرادها.

-تسجيل ما يقارب من 24 صنفا من الخضروات المستنبطة.

-استنبطت 5 أصناف من البطيخ المصري، منها واحد أصفر و4 أصناف بطيخ أحمر.

- مصر قامت بتصدير ما يقارب 3.7 مليون طن من الخضروات والفاكهة، خلال 6 اشهر فقط