وزير الآثار: أتوقع زيادة عدد السياح العرب وعودة السياحة الروسية قريبا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حوالي 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأن 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في أبريل الماضي، موضحًا أن أرقام أعداد السياح الوافدة إلى مصر تتزايد باستمرار، كما أن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة للغاية من أجل مواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين، مؤكدًا أن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر.

وأضاف «العناني»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السياح العائدين إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في مصر، كما أن نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43%، وأتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا، مؤكدًا أن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية، فروسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر من 2010 حتى 2015.

وأردف وزير السياحة والآثار، أن السياحة الوافدة من روسيا تصل إلى 3.5 مليون سائح، ونحن جاهزون لاستقبال السياح من العالم، ويتواجد حاليا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وبدأنا حملات ترويجية للسوق العربية لدعم السياحة، كما أن متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار الجذابة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر.

وأكد «العناني»، أن مصر قدمت تأشيرة سياحية مجانية مع بدء أزمة كورونا حتى نهاية إبريل، وقامت وزارة الطيران بخفض رسوم المطارات والوقود لمواجهة أزمة كورونا، وأطلق الرئيس السيسي مبادرات للحفاظ على القطاع السياحي ومنح إعفاءات مع عدم تسريح أي عامل، موضحًا أن إيرادات مصر من القطاع السياحي كانت «صفر» خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020، بينما إيرادات قطاع السياحة في يوليو 2020 بعد فتح حركة الطيران ارتفعت بنسبة قليلة.

وأوضح أن خسائر السياحة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، تتراوح ما بين 6 و7 مليارات جنيه، معربًا عن تمنياته بعودة أرقام السياحة بمعدلات تفوق ما قبل عام 2019 لتشجيع العاملين في قطاع السياحة، لافتًا إلى ارتفاع معدلات السياحة خلال أعوام 2017 و2018 و2019، وانخفاضها خلال عام 2016 بعد حادث الطائرة الروسية.