طلب منها فلوس.. ضبط طالب هدد بنشر مقاطع فيديو وصور لفتاة بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على طالب، يقيم دائرة مركز جهينة، لقيامه بالاتصال بطالبة وتهديده لها بنشر مقاطع فيديو وصور لشقيقتها، وطلب مبلغا ماليا مقابل عدم نشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعى، وضبط بحوزته الهاتف المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بالمديرية من المدعوة «ريهام. س. و»، 20 سنة طالبة، وتقيم دائرة مركز جهينة، بتضررها من شخص لقيامه بإرسال رسائل لها علي تطبيق «واتس آب» من رقم هاتف محدد، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو لشقيقتها «رحاب»، 18 سنة طالبة، مقابل حصوله على مبالغ مالية، لعدم النشر.

أسفر الفحص الفني إلى أن مستخدم الشريحة يدعى «عوض. ح. ع»، 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز جهينة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.