الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وجود صفقة نووية مع إيران ضروري

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن وجود صفقة نووية مع إيران ضروري، لأن غيابها يترك الوكالة تتحرك كالعمياء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار جروسي، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الأمريكي إلى أن إيران اتخذت مؤخراً خطوات للحد من قدرات المراقبين، وهددت لفترة وجيزة بإنهاء وصولهم إلى كاميرات المراقبة قبل أن توافق لاحقاً على التمديد لمدة شهر واحد.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفاوضات في فيينا لا تزال جارية

وأثار جروسي، المخاوف بشأن تكثيف إيران للتخصيب إلى جانب انخفاض مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن المفاوضات في فيينا لا تزال جارية، وأن الولايات المتحدة منخرطة فيها بشكل غير مباشر من خلال الحلفاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس الأحد، إن إيران اقتربت من مرحلة في برنامجها النووي تصعب السيطرة عليها.

وأضاف بلينكن، أن «تطور برنامج إيران النووي يدفعنا إلى التوصل لاتفاق بسرعة»، واوضح الوزير الأمريكي «حاجتنا لروسيا في المحادثات النووية لن تجعلنا نتغاضى عن دعمها لإيران».

وكان مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا، قال، امس الأحد، إن الوفدين الروسي والإيراني ناقشا في فيينا المشاكل العالقة الخاصة بالاتفاق النووي.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: تحدث مفاوضون غربيون يشاركون في المفاوضات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني عن أسابيع لحل نقاط عالقة مع طهران.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مفاوضين غربيين تأكيدهم أن العقبة الأساسية مع إيران في فيينا هي غياب الثقة.

وشهدت العاصمة النمساوية، أمس الأحد، انطلاق الجولة السادسة من المحادثات، وسط تفاؤل حذر، لاسيما أن عددا من الملفات لا يزال عالقا بلا حل، أبرزها مسألة العقوبات الأمريكية على الرغم من أن واشنطن رفعت، الخميس الماضي، عقوبات عن 3 مسؤولين وشركتين في إيران، في خطوة حسن نية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، لم يعتبرها كذلك.