أول اعتراف من المتهم بارتكاب فعل فاضح في قطار الصعيد: «عندي كبت»

مثّل سمسار العقارات المتهم بارتكاب فعل فاضح في أحد قطارات الصعيد، أمام جهات التحقيق، بعد أن تمكّنت قوات المباحث بوزارة الداخلية من ضبطه، بعد فحص الفيديو، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع خط سير وفحص كاميرات المراقبة في المحطات حتى تمكّنت من تحديد هوية المتهم، وتمّ استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم، واعترف المتهم فى محضر الشرطة قائلًا: «أنا عندي كبت، ومكنتش عارف إن حد بيصورني، وعرفت ان الفيديو على النت واتفضحت».

التحفظ على فيديو الفعل الفاضح بقطار الصعيد

وبينت التحريات، أنَّ المتهم سمسار في العقد الرابع من عمره، وارتكب فعلًا فاضحًا مع طفل -أحد أطفال الشوارع- ولاتزال القوات تواصل البحث عنه لتحديد هويته لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

كانت قوات الأمن تحفظت على المتهم، والفيديو الذي وثق الواقعة، وقررت الجهات الأمنية تحت إشراف اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير مباحث سوهاج، تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

النيابة العامة تباشر التحقيق

وكشفت مصادر أمنية، أنَّ المتهم تمّ وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وتوجهت قوة أمنية من مباحث سوهاج وشرطة النقل والمواصلات إلى سرايا النيابة لعرضه على الجهات المختصة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

متحرش القطار في قبضة الأمن

بعد مرور 48 ساعة من انتشار موقع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكّنت القوات من تحديد هوية مصور الفيديو وتمت مناقشته حول ملابسات الواقعة وتمكنت القوات من تحديد القطار وخط سيره، وانتقلت قوة من مباحث الأمن العام بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وتمّ فحص الكاميرات وخط سير القطار، حتى تمكّنت بعد مرور 48 ساعة من تحديد هوية المتهم، وتبين أنَّه سمسار ومقيم في سوهاج، وتمّ استئذان النيابة العامة لضبطه، وانطلقت مأمورية من المباحث، تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، وأُلقى القبض على المتهم، وتمّ التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.