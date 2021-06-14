عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «تنمية الصعيد.. 55% في استثمارات الوجه القبلي».

وذكر التقرير، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر والذي بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية هي البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد ليكون أحد أذرع التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح التقرير، الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنَّ الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر تعمل على الارتقاء بالجوانب الصحية والمعيشية وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد مع وضع خطة للإسراع في التنمية الشاملة ومشروعات البنية التحتية والخدمية التي تخدم بشكل مباشر المواطن المصري في الصعيد.

كذلك تمّ تأكيد معالجة كل ما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنا كبيرا للمحافظات الأكثر احتياجا لسد تلك الفجوات وبخاصة لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن 35 ملايين نسمة يمثلون ما يقرب من 29.7% من إجمالي سكان مصر.

ووفقًا لوزارة التخطيط، فقد حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه بخطة عام 2020-2021 وهي تشكل 30% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبزيادة قدرها 55% عن الموازنة السابقة.