منها منع «الاسكرين شوت».. 4 خصائص تجعل «سيجنال» أأمن تطبيق للدردشة

يعاني العديد من المستخدمين، انتهاك الخصوصية من قبل تطبيقات التواصل الاجتماعى بشكل عام، وخصوصا تطبيقات المراسلة الفورية، كان آخرها ما تسبب فيه «واتس أب» من تغيير للخصوصية، جلع الكثير يحذفونه ويستبدلونه بتطبيقات أخرى، منها «سيجنل».

وبحسب إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، فإن تطبيق سينال يقال إنه أكثر تطبيقات المراسلة أمنا منذ بدايته، وعلى الرغم من أنه قديم وليس حديثاً إلا أنه انتشر للغاية بعد تغريدة إيلون ماسك، وكذلك مشكلات واتساب الأخيرة مع سياسات استخدام بيانات المستخدمين.

وأشار «خالد» إلى أن سيجنال أكثر أمنا من واتساب وتيليجرام؛ لأنه يعتمد على تقنيات تشفير أفضل ولا يتتبع استخدامك ولا يظهر الإعلانات، ويضم مجموعة من المميزات الأخرى التي تحمي بيانات النمستخدمين الشخصية.

- منع التقاط الشاشة أثناء المحادثات:

تفيد هذه الخاصية في الحفاظ على خصوصية المحادثات بين الطرفين، ومنع استخدام المحادثات بشكل سيء أو التجسس عليها، حيث يمكنك التقاط الشاشة في جميع التطبيقات تقريبا، يستخدم هذه الخاصية الكثير حول العالم إما لمشاركة معلومة ما بشكل أفضل أو لاحتفاظ بسجل للرسائل، لكن هذا لا يتيحه «سيجنال».

- تسجيل الملاحظات السرية:

يسمح تطبيق سيجنال بتسجيل الملاحظات وكتابتها داخل التطبيق دون إرسالها لنفسك أو لأي شخص آخر، عن طريق جزء خاص بالملاحظات يمكنك الوصول إليه من قائمة جهات الاتصال، حيث تجد اختيار يدعى ملاحظات Note To Self، ويعزل التطبيق الملاحظات الخاصة بك عن قائمة المراسلة والدردشة في مكان منفصل.

- منع لوحة المفاتيح من تسجيل ما تكتبه:

يسمح تطبيق سيجنال بحظر خاصية تعلم طريقة كتابتك، في لوحة المفاتيح؛ إذ يعتمد تطبيق لوحة المفاتيح في جميع الهواتف على الذكاء الاصطناعي ليتعلم طريقة كتابتك، ومن ثم يقترحه لاحقا، هذا التعلم قد يعتبر اختراقا لخصوصيتك، وتعمل هذه الخاصية مع جميع تطبيقات لوحة المفاتيح المعروفة مثل Swiftaey ولوحة مفاتيح جوجل والأيفون.

- خاصية تفعيل التوثيق الثنائي:

يستخدم تطبيق سيجنال خاصية التوثيق ثنائي الخطوات لمنع المتطفلين من الوصول لقائمة الدردشة وفتحه، من خلال كلمة مرور خاصة به تحتاج لإدخالها في كل مرة تحاول فتحه، ويمكنك تفعيل هذه الخاصية من خلال التوجه إلى قائمة إعدادات الخصوصية، ومن ثم تفعيل قفل التسجيل.