«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 خلال ساعات

بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك لمعرفة درجات أبنائهم والتي تؤهلهم للمرحلة الأعلى، سواء كانت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو الثانوية الفنية، أو الثانوية العامة، والتي سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما كشفته عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 تُعلن خلال ساعات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في التيرم الثاني هى من سيحاسب عليها الطلاب، ولن تحسب درجات الامتحان الموحد، مطالبة جميع المديريات التعليمية بإعلان نتيجة الامتحانات، عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها واعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، ستُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن النتيجة ستظهر من خلال إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه من خلال هذا رابط.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 يجب على الطلاب إخال البيانات الصحيحة

وقال «صلاح»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، يتم مراجعتها حالياً من قبل المعلمين تمهيداً لتقدير الدرجات، وستقوم الإدارات التعليمية بإرسالها للمديريات عقب الانتهاء من إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها، وسيتم اعتمادها من المحافظ، ومن ثم إعلانها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.. جاري تقدير الدرجات

وفي سياق آخر، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بدء التقديم في منحة المعسكر الصيفي للطلاب المتفوقين المقيدين بالصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وكذلك الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي عن العام الدراسي 2020/2021، موضحة أن المنحة مدعمة كاملة من مؤسسة الألفى، والهدف من هذا المعسكر هو تشجيع الطلاب على حب العلوم وتحفيزهم لممارسة العلوم وخلق جيل جديد من العلماء.

وشددت المديرية على ضرورة إعداد كشوفات بأسماء الطلاب المتفوقين في الصفوف الدراسية السابق ذكرها، بواقع 25 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية، و 25طالبا بالمرحلة الإعدادية بالإضافة إلى رقم تليفون أولياء الأمور واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.