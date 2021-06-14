إصابات كورونا تقترب من 177 مليون حالة حول العالم

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 176713470 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3819300 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 160748069حالة.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 399 إصابة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 148273 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1988حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى ‏‎597195‎ حالة

وسجلت الولايات المتحدة، ‏‎9587‎‏ إصابة جديدة و ‏‏174 وفاة جراء الإصابة بالفيروس،‏ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ‏‎33283781‎ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ‏‎597195‎ حالة.

وسجلت روسيا، 14723 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و357 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 5208687 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 126430 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء بواقع 9166 لتصل إلى 4801335.

وسجلت العاصمة الروسية «موسكو»، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، 7704 إصابات جديدة بالمرض، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمدينة إلى 1234717 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت بيانات روسية رسمية، إلى استخدام 32734213 جرعة من لقاحات كورونا في روسيا حتى أمس الأحد.

وسجلت المملكة المتحدة، 7490 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات 4565813 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127904حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، تسجيل 5012 إصابة و53 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 5330447 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيبات في البلاد إلى 48721 حالة،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن «كورونا» تراجع بشكل كبير في بلاده، ويوم هزيمته بات قريبا جدا، على حد وصفه.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى نحو 490 ألف حالة

في البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 37984 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 1129 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17.4 مليون حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى نحو 490 ألف حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسجلت كولومبيا، أمس الأحد، 28519 حالة إصابة بالفيروس،و586 حالة وفاة،و 20539 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مستوى 3753224 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 95778 حالة وفاة، بينما وصلت حصيلة حالات التعافي من الفيروس إلى 3477656 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إفريقيا 134564 حالة

إفريقيا، قالت «المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض»، إن إجمالي إصابات «كورونا» المؤكدة في القارة، وصل حتى بعد ظهر أمس الأحد إلى 5032157 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس في إفريقيا 134564 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 4514338 حالة، وفقا لم ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وسجلت جنوب أفريقيا أعلى عدد لحالات الإصابة بالمرض في القارة عند 1739425 حالة، في حين سجل المغرب 523620 حالة حتى امس الأحد.

من جانبها، رحبت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» هنرييتا فور، بإعلان قادة دول مجموعة الـ7 التزامهم ‏بتسريع توزيع لقاحات «كورونا» بشكل آمن وفعال ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة لأشد البلدان ‏فقراً بهدف إنهاء الفيروس في عام 2022.‏

وأشارت «اليونيسف»، في بيان صحفي، أمس الأحد، إلى الوصول لمرحلة قاتمة في هذا الفيروس، إذ إن عدد ‏الوفيات الناجم عن «كورونا» في عام 2021 أكثر من عدد الوفيات في العام الماضي بأكمله.‏

«اليونيسف»: الوصول العادل إلى ‏لقاحات كورونا يعد أوضح السبل للخروج من الفيروس للجميع

وأكدت المنظمة، أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر هذا الدمار، مشددة على أن الوصول العادل إلى ‏لقاحات كورونا يعد أوضح السبل للخروج من هذه الجائحة للجميع بما في ذلك الأطفال.

وأشارت «اليونيسف»، إلى أن الالتزامات التي أعلنها أعضاء مجموعة السبع هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، أكدت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستينا جورجيفا، أن الصندوق بالاشتراك مع البنك ‏الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، اقترح مؤخراً خطة بقيمة 50 مليار دولار ‏لإنهاء «كورونا» عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 40% من الناس في كل بلد بحلول نهاية هذا ‏العام و 60% بحلول منتصف عام 2022.

وأشارت جورجيفا، إلى أنه تم الآن تأمين حوالي ثلث التمويل اللازم ‏للمنحة البالغ 35 مليار دولار من مصادر عامة وخاصة، ويجري العمل على تغطية المتبقي.

وجادل السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، بأن رفض النظرية التي دفع بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحلفاؤه والتي مفادها أن «كورونا» نشأ في مختبر في ووهان الصينية لعب دورًا بارزًا في هزيمته في عام الانتخابات الرئاسية لعام 2020، موضحا في مقال نشر على موقع «فوكس نيوز» الامريكي: «لو كانوا قد منحوا المصداقية لهذه التهمة، فإن المضمون الكامل ونبرة وتركيز انتخابات 2020 كانت ستتغير».