إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي سوهاج

أصيب 3 اشخاص، اليوم، بكسور وجروح وكدمات إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع أثار الحادث.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من؛ «آمنة.م.أ» 54 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، «حسن.م.ق» 59 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و«محمد.أ.ع» 30 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 10 سم، وتم نقل المصابين لمسشتفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.