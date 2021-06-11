بينهم عروسان.. 7 جثث و19 مصابا في حوادث طرق خلال 24 ساعة

شهدت طرق محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 حوادث مأساوية راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم عروسان وشقيقة العروس في محافظة الشرقية، فيما أصيب 19 آخرون، نتيجة حوادث مختلفة في محافظات «الشرقية، قنا، جنوب سيناء، بني سويف، القليوبية، الفيوم، الدقهلية» تنوعت بين تصادم بالمواجهة وانقلاب سيارات وإصابة في حادث قطار، حيث لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروسة في انقلاب سيارة، كذلك لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في انقلاب سيارة في الطور، ووقع حادث تصادم في القليوبية أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين.

حوادث انقلاب سيارات في الشرقية وجنوب سيناء

لم ينتهي يوم الخميس في محافظة الشرقية، إلا بحادث مأساوي عندما انقلبت سيارة كان تزف عريسين مما تسبب في مصرعهما، علاوة على مصرع شقيقة العروس، فبعد انقلاب السيارة في إحدى الترع، أمام قرية «طحلة بردين»، التابعة لمركز الزقازيق،، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة العريس والعروس وشقيقة العروس.

وفي انقلاب سيارة أيضا لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي رقم «أ ن ط 7356»، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 30 كيلومتراً من «كارتة» مدينة الطور، باتجاه مدينة شرم الشيخ وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الطور، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حوادث تصادم في القليوبية وقنا وبني سويف

ولقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي، بين أتوبيس وسيارة أجرة «ميكروباص»، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، قرب قرية «كفر أبو جمعة»، بدائرة مركز قليوب، في محافظة القليوبية، وفي حادث آخر أُصيب 6 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، على كوبري «الشوينة»، في قرية «الجبلاو» بمحافظة قنا، بسحجات وكدمات متفرقة.

حوادث دراجات نارية في الدقلهية والفيوم

وفي حوادث الدراجات النارية، أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية السبعين مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كما أصيب 3 أشخاص في بني سويف إثر اصطدام دراجة نارية بعربة «كارو»، على طريق قرية «دنديل»، التابعة لمركز ناصر، كما أصيب شابان في الفيوم نتيجة حادث دراجة نارية فتوفي أحدهما، وأصيب الآخر بكسور في الحوض والفخذ الأيمن واليد اليمنى، وجرى نقله لمستشفى الفيوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما أصيب طالب في بني سويف بكسور في الساقين نتيجة اصطدام قطار به.