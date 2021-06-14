فاطمة كشري: «ربنا جمعني بولاد الحلال وأحمد مكي اشترى لي تكييف»

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن حالتها الصحية تتحسن، مشيرة إلى أنها مازالت تتلقى العلاج في المستشفى، وأعربت عن سعادتها بتواصل عدد كبير من الفنانين معها في الفترة الأخيرة للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم المساعدة والدعم لها.

وأضافت فاطمة كشري في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «ربنا عترني في ولاد الحلال، والفنانين ربنا يبارك في عمرهم، ونهال عنبر اتصلت بيّ، ومديرة أعمال أحمد مكي أول ما عرف إني تعبت وقفت معايا من أول اليوم، وعزمتني على العشا».

وتابعت: «مديرة أعمال أحمد مكي زارت شقتي، فاشتري لي أحمد مكي التكييف، كما تواصل معي محمد هنيدي وأحمد السقا ومنة شلبي وخالد يوسف والمخرجة كاملة أبو ذكري».

وأوضحت الفنانة: «المستشفى التي أتلقى فيها العلاج طلبت مني أن أتلقى العلاج فيها بداية من الصباح، لكني أجلت الموعد حتى المساء بسبب ارتباطي بموعد مع طبيب، وبالنسبة للأعمال الفنية فهي نصيب، فكنت سأسافر إلى لبنان للمشاركة في مسلسل ملوك الجدعنة لخطف ابنة رانيا يوسف، وبعدها تعبت ولم أسافر رغم أن المسلسل اشترى لي تذكرة السفر».

وفي وقت سابق، أعلنت فاطمة كشري أنها كانت تعاني منذ نحو العام من «الفتاء»، وكانت تحصل على العلاج بجانب المسكنات، لكن مع استفحال الحالة وتدهورها قرر الطبيب إجراء جراحة فورية لها.

وقدمت فاطمة نداءً إلى الرئيس السيسي لإنقاذ حياتها، وبالفعل كلف رئيس الجمهورية بنقلها لمستشفى الشفاء، وتلقت الرعاية اللازمة.