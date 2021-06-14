دلال عبدالعزيز.. 45 يوما على فراش المرض والوضع غير مستقر

فى يوم 30 أبريل تفاجأ الجميع بتداول أخبار عن نقل الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلى المستشفى؛ لإصابتهما بفيروس كورونا.

دلال عبد العزيز أسيرة الفراش

تمر الأيام والوضع الصحى للثنائي دلال عبدالعزيز وسمير غانم غير مطمئن، خاصة الأخيرة التي كانت حالتها سيئة منذ اللحظات الأولى.

ومع مرور الوقت شفي الفنان سمير غانم من فيروس كورونا، وأصبحت مسحتة سلبية، لكنه وقع أسيرا لتوابع ما بعد الفيروس، ليصاب بفشل كلوي حاد، وهذا الأمر يؤدى الى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، إلى أن توفاه الله يوم 20 مايو 2021 .

أما الفنانة دلال عبد العزيز فتثبتت سلبية مسحتها قبل وفاة الفنان سمير غانم بأيام قليلة، لكن حالتها الصحية لا تتحسن، وتظل هي الأخرى أسيره لمضاعفات ما بعد كورونا، الأمر الذي دفعهم إلى إخفاء خبر وفاة زوجها وحبيب عمرها الفنان سمير غانم عنها.

ولازالت الفنانة دلال عبد العزيز حتى هذا اليوم الموافق 14 يونيو 2021 أسيرة لفراش المرض، وأكد الإعلامي رامى رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، عن أن وضعها الفنانة لايزال غير مستقر.

وكتب «رضوان» على صفحته الخاصة بموقع «فيس بوك»، قائلا: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ. دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».