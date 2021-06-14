عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف مصدر مقرب من العائلة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن ابو زهرة بعد خضوعه لعملية جرحية منذ عدة أيام.

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن ابو زهرة

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة بشكل كبير حسبما كشف مصدر مقرب من العائلة لـ«الوطن»، وأكد أنه بالفعل غادر المستشفي ويتواجد فى المنزل الأن.

كما كشف المصدر عن أن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة مطمئنة وهو الأن يخضع للعلاج الطبيعي لكى يرجع الى وضعه الطبيعي قبل العملية.

كان قد كشف الفنان عبد الرحمن ابو زهرة عن خضوعه لعملية جراحية وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث قال «اجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه يارب الشفاء القريب».

مسلسل جمع سالم

يذكر ان الفنان عبد الرحمن ابو زهرة كان قد شارك مؤخرا فى مسلسل جمع سالم الذي تم عرضه فى رمضان 2020 بجانب زينة ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين ومحمد عادل وملك قورة وسامح الصريطى وايمن عزب وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ناير واخراج ايمان الحداد .

فيلم خيال مأته

أما عن أخر الأعمال السينمائية التى كان قد شارك فيها فيلم خيال مأته مع الفنان أحمد حلمى ومنه شلبي وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وانتصار وحسن حسني وسامى مغاورى وانعام سالوسة وحمدى المرغنى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعى .