الأمين العام لـ«الناتو»: لا ندخل حربا باردة جديدة مع الصين

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الاثنين، إنَّ العلاقات مع روسيا بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرًا إلى أنَّ الصين ليست عدو للحلف الأطلسي.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنَّه يجب على دول الحلف أن تضع سياسة مشتركة وقوية لمواجهة الصعود المتزايد للصين، مضيفًا «لا ندخل حربا باردة جديدة مع الصين وهي ليست عدوا لنا»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنَّ الصين تقوم باستثمارات عسكرية واسعة وتطوير للسلاح النووي، لافتا إلى أنَّ «النفوذ العسكري الصيني يشكل تحديا».

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو للصحفيين في مقر الحلف قبل بدء وصول الزعماء للمشاركة في القمة أنَّ «الصين تقترب منا، نراهم في الفضاء الإلكتروني، ونرى الصين في إفريقيا، لكننا نرى الصين أيضا تستثمر بكثافة في بنيتنا الأساسية الحيوية».

وعن أفغانستان، قال الأمين العام لحلف الناتو: «سنستمر بتقديم الدعم للقوات الأفغانية حتى بعد الانسحاب من أفغانستان».

ويأمل زعماء حلف شمال الأطلسي في فتح فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي خلال قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، متفقين على التركيز على معالجة تغير المناخ لأول مرة وكذلك مواجهة الصعود العسكري للصين.

وتهدف القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنَّها «لحظة محورية» إلى طي صفحة توتر استمر 4 سنوات مع سلف بايدن، دونالد ترامب الذي هز الثقة في التحالف الغربي من خلال وصفه بأنه «عفا عليه الزمن».