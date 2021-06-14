محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء التوسعات الجديدة بمديرية الصحة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء التوسعات الجديدة بمديرية الصحة وموقع إنشاء بنك الدم الاقليمي الجديد كما تابع أعمال إنشاء المركز الصحي الحضري بمنطقة الحمراء بحي شرق وذلك ضمن خطة مديرية الصحة لتطوير المنشآت الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يرافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، والدكتور عبدالغفار محمد مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط.

وبدأ المحافظ جولته، بزيارة مديرية الصحة، وتفقد الموقع المقترح للتوسعات الجديدة بمقر مديرية الصحة، والتي سيتم انشائها ضمن خطة المديرية، والتي تشمل المقر الجديد للمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالمحافظة.

واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة، لأهمية المبنى الجديد والخدمات التي سيقدمها للمواطنين، فضلًا عن مراحل الإنشاء المقررة.ثم استكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد موقع إنشاء المركز الصحي الحضري بمنطقة الحمراء بحي شرق أسيوط والذي سيتم انشائه بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

وشدد على مراعاة الاشتراطات البنائية والمواصفات القياسية في التنفيذ مع تكثيف أعمال المتابعة المستمرة لمراحل الإنشاء بالتنسيق مع مديرية الإسكان المشرفة على المشروع.

كان محافظ أسيوط، قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان؛ للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).