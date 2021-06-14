«الصحة» تعتمد مخطط مشروع تطوير «فارسكور المركزي» بتكلفة 100 مليون جنيه

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، مخطط مشروع مستشفى فارسكور المركزي بمحافظة دمياط، تمهيدًا لعملية الطرح والترسية في العام المالي الجديد في شهر 7 المقبل؛ لإحلال وإنشاء مستشفى نموذجي بمواصفات عالمية وتزويدها بكافة التجهيزات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء محافظة دمياط، وبما يسهم في إيجاد نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية، والانتهاء بالكامل من كل الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى.

ويأتي ذلك استكمالا لمساعي الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، في إدراج مستشفى فارسكور المركزي، ضمن خطة الإحلال والتجديد وموافقة لجنة الشؤون الصحية وزارات «الصحة، المالية، والتخطيط» على إدراج واعتماد مبلغ 100 مليون جنيه، لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزي لخدمة أهالي فارسكور وضواحيها ومحافظة دمياط بشكل عام.

في وقت سابق، أكدت منال عوض، محافظ دمياط، أنها ستخاطب وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزي، والتى يتم إخلاء عدد من مبانيها التي صدر لها قرار إزالة، للبدء فى أعمال التطوير الشامل بالمستشفى.

وأوضحت أنه سيتم إرجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى ونقله إليها؛ لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة، وذلك استجابة لطالب المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن أقسام الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم، بمستشفى فارسكور لازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى الغير صادر لها قرار إزالة، وسيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور.

وأوضح أنه بناءً على توجيهات محافظ دمياط، سيتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية، التي تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.