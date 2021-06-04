لجنه من وزارة الصحة تتفقد سير العمل بمستشفيات محافظة سوهاج 

تفقدت لجنة مكبرة لمكتب التفتيش الفني ومكافحة العدوي بوزارة الصحة المصرية، عددا من مستشفيات محافظة سوهاج العامة والمركزية والنوعية، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات والوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومتلقي الخدمات الطبية بها.

وتفقدت اللجنة التي رافقها الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي والدكتورة ايمان رياض، مدير إدارة الرقابة الداخلية بالمديرية، على مدار 3 أيام مستشفيات الصدر والحميات والمستشفى العام وعدد من المستشفيات الأخرى .

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير الرعاية الطبية والصحية للمواطنين، ومتابعه سير العمل داخل مستشفيات العزل والوقوف على جاهزية المستشفيات ومدى اتباع الاجراءات الاحترازية وتوافر المستلزمات والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والواقيات الشخصية وتواجد الأطقم الطبية والتزامها داخل تلك المستشفيات وذلك ضمن خطة الوزارة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

ومن جانبها رحبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأعضاء اللجنة خلال استقبالها لهم بديوان المديرية، كما أشارت ان وزارة الصحة تولي اهتمامها ودعمها الكامل للقطاع الصحي بمحافظة سوهاج

يذكر أن الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أصيبت بفيروس كورونا وخرجت من عزل مستشفي سوهاج العام بعد تعافيها وشفاؤها من فيروس كورونا المستجد، الاثنين الماضي، وتم عزلها بمستشفي سوهاج العام يوم السبت 22 مايو بعد التأكد من إصابتها بالفيروس، وخضعت لبروتوكول العلاج المتبع والمقرر من وزارة الصحة المصرية حتي تمام شفاؤها اليوم وخروجها من المستشفي .

وأشادت الدكتورة كريمة حامد، بأبطال الجيش الأبيض بعزل مستشفي سوهاج العام علي مجهوداتهم وتضحياتهم لخدمة المرضي والتي رأتها عن قرب اثناء فترة تلقيها العلاج بعزل المستشفى.