الصور التشويقية الأولى لسيارة أوبل أسترا الجديدة

بعد طول انتظار دام لأكثر من 11 عاما في مصر، أعلنت أوبل الألمانية عن الصور الجديدة للجيل الجديد كليا، السادس من أوبل أسترا الأيقونية، بالنسبة لشركة أوبل.

وانتجت أوبل أسترا لأول مرة في العالم عام 1991، واستمر إنتاجها حتى الآن، وبعد 30 عاما تستعد شركة أوبل الألمانية التي تمتلكها مجموعة «ستيلانتس جروب» لإطلاق الجيل السادس الجديد كليا من أسترا التاريخية بالنسبة للشركة.

وتستعد شركة «ستيلانتس جروب» لتزويد أوبل أسترا بكل التقنيات التكنولوجية الجديدة في الشركة؛ لإعطاء أسترا تميزا أكثر من السابق، ومن المتوقع أن تزودها بكل وسائل الأمان والترفيه الموجودة فى بيجو 308 الجديدة.

بعد أسابيع من انتشار الصور التجسسية لأوبل أسترا الجديدة، نشرت أوبل الصور التشويقية الرسمية الأولى، وتظهر وجود شاشتين متصلتين ببعضهما البعض، أحدهما العدادت 12 بوصة، والأخرى الترفيهية 10 بوصة تعمل باللمس.

وبعد نشر أوبل الصور الرسمية لأسترا، بدأت المواقع المخصصة لتصميم السيارات مثل موقع Kolesa.ru بإنشاء تصميم تخيلي للسيارة، مستعينا بالصور التشويقية والرسمية التى نشرتها أوبل، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الشكل النهائى، كما تعودنا دائما منهم.

أما عن المحركات، فلم تعلن أوبل عن أى تفاصيل إطلاقا عن المحركات ومنظومة نقل الحركة، ولكن من المؤكد أن تتوفر نسخة هجينة زأخرى كهربائية بالكامل، وسيكون المدى الكهربائي للنسخة الهجينة 60 كم.

من المتوقع أن تتوفر أوبل أسترا الجديدة بمحرك 1.2 لتر تربو مكون من 3 أسطوانات مثل شقيقتها الفرنسية بيجو 308، وأيضا بمحرك 1.5 لتر، وقد تتوفر في مصر (إن توفرت بالفعل)، بمحرك 1.4 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات مثل الموجود حاليا.

وسوف تعلن أوبل قريبا عن كل التفاصيل الخاصة بالسيارة والمحركات والأسعار.