«أوبل» تطرح سيارة تعمل بالوقود الهيدروجيني وتُشحن في دقائق

كشفت شركة أوبل للسيارات، النقاب عن مركبة تجارية خفيفة جديدة تعمل بالكهرباء، وتتيح التنقل بدون انبعاثات، للعملاء الذين يحتاجون إلى التزود بالوقود في غضون دقائق.

وتعتبر مركبة Opel Vivaro-e HYDROGEN هي مركبة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني بسعة شحن تصل إلى 6.1 متر مكعب وتحتاج إلى ثلاث دقائق فقط للتزود بالوقود بالهيدروجين، في نفس الوقت تقريبًا اللازم لملء سيارة تقليدية تعمل بالديزل أو البنزين، بالإضافة إلى أن مداها أكثر من 400 كيلومتر للشحنة الواحدة.

وتخطط الشركة لبدء تسليم المركبات الأولى للعملاء في الخريف.

وقال مايكل لوشيلر، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبل»: «يمكن أن يكون الهيدروجين العنصر المركزي لنظام طاقة متكامل وفعال في المستقبل، لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، لا يكاد يوجد نظام دفع آخر في العالم يوفر مزيجًا من الانبعاثات الصفرية ومدى القيادة الطويل ووقت إعادة التزود بالوقود لمدة ثلاث دقائق فقط».

وأضاف أن Opel Vivaro-e HYDROGEN تعمل بخلية وقود تبلغ 45 كيلو وات قادرة على توليد طاقة كافية للقيادة المستمرة على الطرق السريعة، بينما توفر بطارية ليثيوم أيون 10.5 كيلو وات في الساعة الموجودة أسفل المقاعد الأمامية عند الحاجة، تتيح إمكانية الكبح المتجدد، بينما توفر إمكانية التوصيل فرصة لإعادة شحن البطارية خارجيًا إذا لزم الأمر، على سبيل المثال في محطة شحن.

وسيتم إنتاج Vivaro-e HYDROGEN بواسطة أوبل للمركبات الخاصة في روسلسهايم.

وتكمل Vivaro-e HYDROGEN طرازي Vivaro-e و Combo-e كأحدث عضو في عائلة LCV الكهربائية بالكامل من أوبل.

وسيصل الطراز الجديد التالي في عام 2021، مما يعني أن مجموعة المركبات التجارية الخفيفة بالكامل للعلامة التجارية ستكون كهربائية بحلول نهاية هذا العام.