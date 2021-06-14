الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو وحتى الخميس الموافق 17 من الشهر ذاته.

وقال خبراء الأرصاد، إن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، سيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة غدا الثلاثاء بشكل طفيف، فيكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.