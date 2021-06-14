بدء المقابلات الشخصية لاختيار مدير إدارة المتابعة بـ«تعليم جنوب سيناء»

عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، لجنة اختيار مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، بديوان المديرية بمدينة طور سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية، بحضور عادل عتلم، وكيل المديرية، وعدنان توفيق، مدير إدارة الموارد البشرية، وفاطمة النجار مديرة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وأحمد طلعت مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية.

ضوابط خاصة بتقييم المرشحين لشغل الوظيفة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى وضع عدد من الضوابط الخاصة بتقييم المرشحين لشغل الوظيفة، ومنها القدرة على حل المشكلات، وطرق تحقيق الانضباط داخل المؤسسة التعليمية، إضافة لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كالشاشات التفاعلية، والتابلت، والحاسب الآلي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له، اليوم، أن عدد المرشحين لشغل الوظيفة 3 فقط، وهم أشرف محمد حسن العبد، كبير معلمين مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء السابق، و أحمد عبد العزيز محمد، كبير معلمين عضو متابعة، و أبو بكر لطفي محمد، تنسيق المتابعة.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كانت قد أعلنت عن فتح باب تلقي الطلبات لشغل وظيفة مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالتكليف، وذلك في نطاق المحافظة من الفترة 23 حتى موعد غايته 28 مارس 2021، وفي ضوء أحكام القانون (155) لسنة 2007 ، وتعديلاته بالقانون (93) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام (155) ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، والقرار رقم (1764) لسنة 2020، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

شروط ومعايير الوظيفة

وتضمنت أهم شروط ومعايير الوظيفة، أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب، مع تقريرين كفاية خلال العامين الأخيرين عن كفء، وألا يكون قد جرى استبعاد المرشح من وظيفة سابقة، أو وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الثلاث السابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية، والإلمام بمهارات الحاسب الآلي، والتواصل عبر الانترنت، والقدرة على المتابعة الميدانية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، والكتب الدورية بكل دقة، والتفرغ التام للعمل بالمتابعة، وعدم الارتباط بأية أعمال إدارية أخرى، مع وجود موافقة صريحة من الموجه العام للتخصص بالمديرية والموجه المختص في الإدارة التعليمية وذلك للمرشح المتقدم الحاصل على مؤهل تربوي.