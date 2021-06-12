«فودة» يبحث توفير فرص عمل بشركة المياه لأبناء جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات التحلية والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

الموقف التنفيذي لمحطات التحلية والصرف الصحي بالمحافظة

تابع المحافظ، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمحطات التحلية والصرف الصحي بالمحافظة، وخاصة مدينة دهب، وآخر التطورات الخاصة بالإعلان الخاص بالتعاقدات للوظائف الجديدة.

توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة

وأكد المحافظ على أن تكون الأولوية في التعيين لأبناء محافظة جنوب سيناء، لافتاً إلى أن الإعلان الحالي ليس الأخير، ومن المقرر أن يجري توفير فرص عمل أخرى لتلبية حاجة العمل داخل محطات تحلية المياه المقرر افتتاحها قريباً بمدن رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى، التي توفر المئات من فرص العمل للشباب بالمحافظة.