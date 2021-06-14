«تعليم مطروح» يكرم الحاصلين على الدكتوراه والماجستير: فخر لنا (صور)

كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين ، الحاصلين على درجتى الدكتوراة والماجستير من قيادات التربية والتعليم بمطروح، وهم كلا من نعمة بسيوني موجه أول رياض الأطفال لحصولها علي شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الإجتماعية لحصولها علي الماجستير في رياض الأطفال، وسوزان شاهين رئيس قسم بإدارة الجودة لنيلها شهادة الدكتوراه في رياض الأطفال أيضا، وتكريم كل من نشوي عبدالخالق موجه رياض الأطفال، وعصام فرحات ونعمة حلمي، لنيلهم درجة الدكتوراه في رياض الأطفال.

شهادات تقدير لحملة الدكتوراة والماجستير بتعليم مطروح

وسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بمكتبه في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح شهادات تقدير للحاصلين على الدكتوراة والماجستير، وإستقبلهم خلال حفل التكريم، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم مطروح.

تكريم الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير إيماناً برسالة المعلم العظيمة

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، مثمناً حرصهم علي طلب العلم ومشيدا بمثابرتهم وجهدهم المبذول لتكون نبراسا مضيئا لأبناء مطروح في المواظبة علي طلب العلم والحصول علي الشهادات العلمية الراقية من الجامعات المصرية المختلفة، وأكد للحضور خلال حفل التكريم أن تكريم المعلمين الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير يعد إيماناً بالرسالة العظيمة التي يقوم بها المعلم، وإيمانا بالمكانة والركيزة الهامة التي يمثلها في المجتمع وعرفانا بدوره العظيم في تخريج أجيال في جميع التخصصات يبنى على أكتافهم الوطن علي مدار السنين والأعوام.