وكيل تعليم مطروح للجنة التعليم الخاص: لا مجاملة لأحد في إنشاء المدارس

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه لا مجاملة لأحد في إجراءات الدولة لإنشاء المدارس الخاصة وتنظمها طبقا للقانون، متابعا: "نطبق اللوائح والقرارات المنظمة على الجميع، ونساعد قدر الاستطاع طبقا للقانون وتقديم جميع التسهيلات المتاحة دون الخلل باللوائح الرسمية".

وكيل «تعليم مطروح» يجتمع بلجنة التعليم الخاص

إجتمع "سلامة"، اليوم الأربعاء، مع لجنة التعليم الخاص بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح بحضور الدكتور محمود قاسم رئيس اللجنة ووكيل المديرية، وأعضائها المكونة من سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية وعفت جاد الحق مدير إدارة التعليم الخاص، ومسئولي التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية.

واستعرض مدير المديرية، خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء وبناء المدارس الخاصة جديدة وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لذلك مع مخاطبة جميع الجهات المعنية للقيام بالاجراءات المطلوبة، مبينا للحضور محتوي المادتين رقمي 10 و 11 الموضحة لدور واختصاصات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية ولجنة التعليم الخاص والمهلة القانونية المحددة لبيان مدي الجدية في إنشاء مدارس خاصة جديدة.

الالتزام باللوائح في إنشاء المدارس الخاصة

أكد "سلامة" لمديري المدارس الخاصة بمطروح، وأعضاء لجنة التعليم الخاص، أن مديرية تعليم مطروح ملتزمة بتطبيق جميع القواعد واللوائح الوزارية، مؤكدا أنه لا مجاملة أو محاباة لأحد مع مساعدة الراغبين في إنشاء مدارس خاصة جديدة، طبقا للإجراءات المنظمة، والعمل علي تخطي أي عقبات تواجه الإجراءات التنفيذية.