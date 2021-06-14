«التعليم» تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بـ10 إجراءات احترازية

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تحريريًا، وذلك بدءً من السبت المقبل، الموافق 19 يونيو الجاري حتى 1 يوليو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أن جميع اللجان وعددها 3081 لجنة على مستوى الجمهورية، سيتم تعقيمها وتطهيرها خلال الساعات القليلة المقبلة، لحماية الطلاب والمراقبين، ومشرفي الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه تم التنبية على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وعقب الامتحانات، وتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ومشرفي الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان، موضحاً أن الوزارة استعدت بالشكل المطلوب لحماية الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية من خطر العدوى من فيروس كورونا.

وأكد مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نحو 750 ألف طالب سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021، تحريريا بدءً من السبت المقبل، وحتى 1 يوليو، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، موضحًا أن الامتحانات العملية والمعملية سارت بصورة منتظمة.

وترصد «الوطن»، 10 إجراءات اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، كالتالي:

1- تجهيز حجرتين عزل كورونا بكل لجنة امتحانية، تحسبًا لوجود حالات اشتباه، لحين نقل الحالة المصابة لأقرب مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.

2- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

3- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

4- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

5- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

6- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

7- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية بكل اللجان على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

8- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصى 14 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس.

9- منع دخول أى طالب مصاب بفيروس كورونا اللجنة الامتحانية، وتأجيل امتحاناته للدور الثاني بالدرجة كاملة.

10- تطهير دورات المياه فى اللجان الامتحانية بصفة دورية.