كيفية وخطوات إنشاء قناة على يوتيوب والتربح منها

أصبح موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب» من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفترة الأخيرة يعمل الكثيرون على التربح من خلاله من خلال تفعيل خاصية الربح والإعلانات، إذ تصل عوائد الكثيرين ما يتجاوز آلاف الدولارات شهريًا.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير التكنولوجي أحمد سعيد، خطوات وتكلفة إنشاء قناة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال حديثه «الوطن» وهي كما يلي.

تكلفة إنشاء قناة على يوتيوب

امتلاك قناة يوتيوب لا يكون مقابل أموال وإنما يكون تكلفته مجانية فيمكنك إنشاء قناة دون أي تكلفة مادية.

خطوات إنشاء قناة يوتيوب

قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب باستخدام حساب جوجل الخاص بالمُستخدِم.

اضغط على أيقونة الملف الشخصي (Profile).

ثم اختار قناتك (Your channel) من القائمة المنسدلة التي ستظهر لك.

وبعدها اكتب الاسم الأول والأخير للمُستخدِم ثم اضغط على زر إنشاء قناة (Create Channel).

ادخل إلى القناة الجديدة بالضغط على أيقونة الملف الشخص، ثمّ اختيار خيار قناتك (Your channel).

تستطيع أيضا عمل قناة يوتيوب للأعمال التجارية، ويجب استخدام حساب العلامة التجارية (Brand Account) لإنشاء هذه القناة.

شروط تفعيل الربح عبر حسابك على قناة اليوتيوب

وضع موقع يوتيوب مجموعة من الشروط، يجب تحقيقها حتى يمكنك تفعيل التربح أو خاصية الإعلانات على يوتيوب التي تنقسم لعدة أنواع.

يجب أن يكون المحتوى حصريا، خاصا بصاحب القناة.

يجب ألا يقل عمر صاحب القناة عن 18 عامًا، أو أن يكون لديك وصي قانوني يتجاوز عمره 18 عامًا.

إنشاء محتوى يستوفي إرشادات المحتوى المناسب للمعلنين.

أن يكون المشتركون في القناة أكثر من 1000 مشترك.

وأن تحقق القناة 4000 ساعة مشاهدة حقيقية.

بعد توافر كل الشروط السابقة يتم التواصل مع إدارة يوتيوب، التي تقوم بمراجعة المحتوى الذي تقدمة، لكن يتم مراجعة باستمرار القنوات لضمان أنّ المحتوى متوافق مع سياسة وإرشادات اليوتيوب.