حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 15-6-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في بيان صادر قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 32 20

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 31 20

بلطيم 28 21

مطروح 27 20

السلوم 28 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

نويبع 34 26

طابا 32 22

كاترين 31 22

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 38 26

إدفو 38 27

أبو سمبل 37 26

الوادي الجديد 37 27

شلاتين 37 25

أبو رماد 36 26

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 26.