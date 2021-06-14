تطعيم 350 معلما ومعلمة بلقاح كورونا في «بورفؤاد التعليمية» ببورسعيد

تابع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، عملية تطعيم المعلمين باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بإدارة بورفؤاد التعليمية بمقر مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات، بحضور الدكتور محمد جودة مدير الطب الوقائى ببورسعيد والطاقم المعاون له.

وأكد باهي، في تصريحات له، تطعيم أكثر من 350 معلما ومعلمة، والتنسيق المسبق مع مديرية الشؤون الصحية؛ لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعًا، ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريًا، والاطمئنان على صحتهم، موجها الشكر للقائمين على هذه الحملة ‏بمديرية الشؤون الصحية والطب الوقائي بالمحافظة.‏

وباشر إجراءات تطعيم المعلمين محمود بدوي مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وأشرف عبدالمحسن مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي.

«باهي»: تطبيق برتوكول التعاون بين وزارتي «التعليم» و«الصحة»

وأوضح وكيل التعليم، أن المديرية تعمل على تطبيق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، حرصا واهتماما بصحة العاملين بقطاع التعليم ببورسعيد، ووقايتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى تطعيم أكثر من 100 معلم ومعلمة بفيروس كورونا، بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات، بحضور الدكتور محمد جودة مدير الطب الوقائى ببورسعيد والطاقم المعاون له، مشيرًا إلى التنسيق المسبق مع مديرية الشئون الصحية؛ لاستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والاطمئنان على صحتهم.