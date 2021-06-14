«جويد»: نقدم خدمات الطاقة الشمسية وندرس السوق لحل مشاكل المزارعين

قال المهندس محمد جويد مدير عام إحدى شركات الطاقة الشمسية للري الزراعي، إنهم يقدمون خدمات الطاقة الشمسية، وفي صدد دراسة السوق؛ للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه المزارع، وبالتالي فقد كانت اختياراتنا للمكونات المستخدمة في أعمالنا مختلفة عن المتعارف عليها.

وأضاف جويد، أن الاختيارات تنصب على الجودة والتميز والاختيار الأنسب هو الاختيار الملائم للظروف المحيطة فهي معادلة من طريقين الجودة من ناحية والسعر من الناحية الأخرى، مضيفًا أن أول ما وقع عليه الاختيار وهو المكون الأساسي لمحطات الطاقه الشمسية هو الخلايا «زن شاين»، حيث إنها تتمتع بسمعة طيبة في التركيبات المرتبطه بالشبكه ongreed وفيها ميزة مهمة جدًا وهي الألواح عليها طبقة حماية من الجرافين كوتين «منع التصاق الأتربة مما يرفع من كفاءة إنتاج الألواح وسهولة عملية صيانتها ونظافتها غير أن المصنع يتبع على معايير الجودة في الإنتاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر «آفاق الطاقة الشمسية»، الذي يتم تنظيمه اليوم، في أسوان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بحضور المزارعين وأعضاء الجمعيات الزراعية، وعدد من المستثمرين في مجال الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أننا نعمل على دراسة أهم ما يحتاج اليه المزارع، وهي دراسة كميات المياه التي يحتاجها بشكل دقيق، وبناء عليه يتم توصيف المضخة المناسبة لهذه الاحتياجات، وبالتالي لا يشعر المزارع بالفرق في التحول الى الطاقة الشمسية، وأن هدف هذا التكتل الوصول إلي خدمة مناسبة قبل وبعد البيع مش مجرد التركيب فقط ولكن نقوم بعمليه الصيانة الدورية للمحطات.

وأوضح أن الطاقة الشمسية في مصر يحتاج إلى تعديل مسار، لأن معظم الشركات العاملة في الطاقة وأعطت خلفية سيئة جدًا عن مشروعات الطاقة الشمسية، وسيتم تنظيم لقاءات ومؤتمرات وندوات على ارض الواقع لتوضيح هذا المفهوم للمزارعين لتطوير سبل الري .