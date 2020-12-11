زراعة 120 شجرة ليمون بـ"كيما" في أسوان ضمن مبادرة "هنجملها"

في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة وجامعة أسوان ومنسق عام مبادرة "هنجملها"، تم زراعة 120 شجرة ليمون بالشركة المصرية للكيماويات "كيما"، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة والدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية آثار جامعة الأقصر، وممثل مديرية القوى العاملة بأسوان، وعمرو محمد الطيري مدير إدارة الإعلام فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان.

وقال الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها"، إن المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء بزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة، مشيدا بدعم جامعة أسوان للمبادرة ذات البعد الإستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.