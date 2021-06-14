وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية سبب خفض معدلات الفقر بنسبة 1% فقط

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها أثر كبير على معدلات الفقر، موضحة أن تحديد حد أدنى 1% لخفض معدلات الفقر بخطة العام المالي الجديد سببه زيادة معدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5%، وقالت «حددنا 1% لخفض معدل الفقر ليكون لنا مصداقية».

وأشارت الوزيرة إلى البرامج التي تتبناها الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانيةن موضحة أن مؤشرات الفقر التي تصدر في بحث الدخل والإنفاق كل عامين تتم عبر استقصاء ومؤشرات دولية يتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.

وقالت «في ظل الظروف التي يمر بها العالم استطعنا الانخفاض بمعدلات الفقر أكثر من ثلاث نقاط، بسبب الدعم النقدي من خلال برامج تكافل وكرامة واستثمارات تحسن جودة الحياة لكن لابد أن يتربط ذلك بخفض معدلات النمو السكاني».

وقالت «السعيد»، إن هناك دراسات علمية لقياس الفقر متعدد الأبعاد، من خلال رصد أوضاع الخدمات الصحية والتعليمية والصرف الصحي، مع الأخذ في الاعتبار عنصر الزيادة المتتالية في أعداد السكان، مضيفة «بدأنا في خطط تحسين خصائص السكان وتقليل الزيادة السكانية».

وتابعت الوزيرة في تعقيبها على النواب، «نتبع الطرق والمناهج العلمية في مواجهة الفقر»، مشيرة إلى أنه مع تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» انخفض الفقر بالقرى التي نُفذت المشروعات بها.

وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن أي زيادة سكانية لابد وأن يكون لها موارد.

وأكد نواب أن معدلات الفقر تزيد، ومع ذلك فإن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات في الموازنة التي لا تراعي هذه المعدلات، منها أن دعم الكهرباء «صفر».

وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن حذف الدعم يؤدي لزيادة نسبة الفقر بنسبة 3%، ورفع الدعم عن البوتاجاز يرفع النسبة 4% ورفع الدعم عن المواد الغذائية يرفع النسبة 4%، ما يعني معدل الفقر يزيد 11%، لا يوجد خطة حقيقية لمواجهة الفقر.