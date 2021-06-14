عاجل.. النقض تؤيد إعدام البلتاجي وصفوت حجازي في قضية رابعة 

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بتأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، محمد بلتاجي، صفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.

كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.