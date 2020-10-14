البلتاجي: حملات للصحة حول المدارس للتأكد من الأطعمة استعدادا للدراسة

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، عن الاستعدادات الشاملة من المديرية بالمحافظة، لبداية العام الدراسى الجديد، من خلال تكثيف الحملات أمام المدارس؛ لضبط جميع المطاعم والباعئين المتجولين الذين يبعون مآكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي، لتلاميذ المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات الوقائية؛ للوقاية من العدوى والأمراض في جميع المدارس والكليات بالجامعة أيضا.

واجتمع "البلتاجى" بمكتبه بمديرية الصحة، مع قيادات المديرية، بحضور الدكتور شريف كامل، مدير عام الشئون الوقائية والفرق الوقائية في الإدارات الصحية، ومديرى الإدارات الصحية والمراقبيين الصحيين؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشكر لجميع الفرق الوقائية، جنود المرحلة لما قاموا به من جهود غير عادية في الفترة السابقة، مشددا على بذل المزيد من الجهد، والعمل على قلب رجل واحد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية؛ لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة؛ للتأكد من سلامة المعروض بالأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

كان الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أعلن أن 790 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، تواصل العمل تأهبا لانطلاق العام الدراسى الجديد السبت المقبل، مؤكدا حرصهم على تحقيق الجاهزية الكاملة لبداية الدراسة، مع توافر جميع الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، وفقا للتعليمات الوزارية، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء خالد شعيب.

وقال "النيلي"، إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتدابير المطلوبة؛ لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في المؤسسات التعليمية، كذلك متابعة صرف وجبات غذائية صحية مطابقة للمواصفات الفنية مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمانا لصحة وسلامة الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك 7 مدارس أنشئت من خلال هيئة الأبنية التعليمية، بالتنسيق مع المديرية ودخولها الخدمة التعليمية، مع بداية العام الدراسي الحالي؛ إذ تم إنشاء مدرسة "ابن سينا الرسمية للغات بمنطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح، وتل الزيتون الابتدائية بمنطقة رأس الحكمة، والقرية 23 الثانوية المشتركة بقطاع البنجر، وجلحوب المغواري للتعليم الأساسى بقرية سيدي عبدالرحمن".