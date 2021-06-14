الأتوبيس الترددي BRT.. يعد من أكثر عمليات البحث، عبر محرك البحث العالمى "جوجل"، حيث يبحث البعض عن تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذى سيكون بمثابة البديل الأساسي للميكروباصات على الطريق الدائرى.

ويعد الأتوبيس الترددي BRT مشروع ضمن مشروعات وخطط الدولة، ممثلة فى وزارة النقل، لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري.

حيث من المحدد أنه سيتم منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري أواخر ديسمبر 2021، وسيكون الأتوبيس الترددي السريع بديلا له.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري.

كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري

- الأتوبيس الترددي BRT سيكون بديل لسير الميكروباصات على الدائري.

- يتزامن الأتوبيس الترددي BRT مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.

- يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

- يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تخفيف الزحام المروري على الدائري.

- سيتم منع سير الميكروباصات على الدائري أواخر ديسمبر 2021.

- سيتم تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية لأتوبيسات الترددي السريع على الطريق الدائري.

- لن يسمح لأي ميكروباص بالسير على الطريق الدائري مرة أخرى مطلع يناير 2022.

- سيتم تغطية الطريق الدائري بالكامل بكاميرات مراقبة، لمراقبة حركة السير على الطريق، وإحكام السيطرة عليه.

- يعتمد الأتوبيس الترددي BRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة.

- يساعد الأتوبيس الترددي BRT على الحد من التلوث البيئي حيث يعمل عن طريق الكهرباء.

- عربات الأتوبيس الترددي BRT قابلة للزيادة.

- يضاهي الأتوبيس الترددي BRT في سرعته المترو والقطارات.

ويعد تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري، ضمن نشاط وزارة النقل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والتخلص من مشكلة الزحام المرورى داخل الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الدائرى.