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بعد غياب 4 سنوات.. علا غانم تعود لمصر: «رجعت علشان أظبط شعري»

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بسمة شطا
03:03 م | الإثنين 14 يونيو 2021
علا غانم

علا غانم

بعد غياب لسنوات عن الجمهور، ظهرت الفنانة علا غانم، اليوم، عبر السوشيال ميديا، ونشر مصفف الشعر كريم زناتي فيديو لها، عبر صفحته الخاصة بموقع «انستجرام»، وهو يصفف شعرها.

وتحدثت علا غانم في الفيديو قائلة: «بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري جيت بلدي تاني علشان أظبطه».

يذكر أن الفنانة علا غانم قد غابت لسنوات طويلة عن جمهورها، وتحديدا منذ عام 2017؛ إذ أنها سافرت الى أمريكا واختفت تماما.

وظن الجمهور أن الفنانة علا غانم قد اعتزلت الفن، وظل الكثيرون يتساءلون عن هذا الأمر، ولم يجدوا له إجابة حتى الآن.

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