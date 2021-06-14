بعد غياب 4 سنوات.. علا غانم تعود لمصر: «رجعت علشان أظبط شعري»

بعد غياب لسنوات عن الجمهور، ظهرت الفنانة علا غانم، اليوم، عبر السوشيال ميديا، ونشر مصفف الشعر كريم زناتي فيديو لها، عبر صفحته الخاصة بموقع «انستجرام»، وهو يصفف شعرها.

وتحدثت علا غانم في الفيديو قائلة: «بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري جيت بلدي تاني علشان أظبطه».

يذكر أن الفنانة علا غانم قد غابت لسنوات طويلة عن جمهورها، وتحديدا منذ عام 2017؛ إذ أنها سافرت الى أمريكا واختفت تماما.

وظن الجمهور أن الفنانة علا غانم قد اعتزلت الفن، وظل الكثيرون يتساءلون عن هذا الأمر، ولم يجدوا له إجابة حتى الآن.