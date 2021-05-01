الملحن أحمد حسين يخضع لجراحة في الكتف: «هرجع بني آدم طبيعي» صورة

أعلن الملحن أحمد حسين، خضوعه لعملية جراحية في الكتف، حيث نشر صوره له بعد إجراء العملية وعلق قائلا: «بعد 15 سنة وجع وعذاب قررت أخيرًا إني أعمل عملية كتفي «خلع متكرر»، وأرجع بني آدم طبيعي تاني، بتمنى مطولش في العلاج وأرجع تاني للشغل والمزيكا، وبعتذر لأي حد كان طالبني في شغل كان لازم آخذ قرار في الوقت ده، وإن شاء الله كلها أيام وأرجع طبيعي تاني».

واضاف عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «بشكر كل اللي سأل عني ومسبنيش، انتوا أصحاب حقيقيين فعلاً، وبشكر دكتوري العظيم أيمن فريد، اللي سهلي الموضوع وكان حاسس بيا جدًا، وكان مدرك حساسية وضع شغلي».

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد حسين مع الفنان عمرو دياب من خلال مشهد في كليب «بأماكن السهر»، الذي ظهر فيه «حسين» وهو يعزف على الجيتار.

وعلق وقتها على الظهور قائلا: «ظهوري في فيديو كليب الهضبة عمرو دياب حاجة مشرفة جداً ليا وهتبقي ذكرى جميلة كل ما أشوف الكليب».