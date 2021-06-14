في أول تصريح بعد عودتها لمصر.. علا غانم لـ«الوطن»: «لما أنا أعتزل مين هيمثل»

بعد غياب دام لسنوات عن الساحة الفنية ومصر، عادت الفنانة علا غانم مجددا إلى القاهرة.

وفي أول تصريح لها عقب عودتها إلى مصر، كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة اعتزالها، لـ«الوطن»، قائلة: «لما أنا أعتزل أمال مين اللي هيمثل»، مؤكدة: «لا طبعا معتزلتش أنا بس كنت في إجازة شوية علشان أوحش الجمهور، دا كل اللي في الموضوع».

وأوضحت الفنانة أنها تعيش هذه الفترة في أمريكا مع عائلتها، في حالة من الاستجمام بالإجازة، لافتة إلى أنها جاءت إلى مصر في إجازة سريعة، وستغادر القاهرة مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد غادرت مصر عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم تشارك في أية أعمال فنية، وظن الجمهور أنها قد اعتزلت الفن وهاجرت.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة علا غانم كان فيلم «الفندق»، مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عاطف شكري.