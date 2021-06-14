سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أجرى المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة ومعاينة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبوتيج، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرية الزرابي، وتحديدًا مشروع محطة رفع الصرف الصحي ومحطات توسعة معالجة وأرض مجمع خدمات وتركيب خطوط الغاز الطبيعي.

رافق السكرتير العام المساعد، خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المتابعة بالمركز والوحدة القروية.

وأشار الطيبي، إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لاعلى المعايير والمواصفات المقررة لتحقيق الاهداف المرجوة منها، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

ولفت إلى العمل على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة.

محافظ أسيوط: متابعة دورية لأعمال تطوير الريف المصري

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد تقديمه لسبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات وتسخير كافة إمكانات المحافظة للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصري التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى العمل على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة المقررة، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

وشدد على المتابعة الدورية والمرور المستمر على هذه المشروعات؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا تنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيقًا لاستراتيجية «مصر 2030».

يشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة، والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.