أسعار بيتكوين.. العملة الرقمية تواصل الارتفاع

شهدت أسعار بيتكوين ارتفاعا بنسبة 10.16% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 10 أيام، بعد تصريحات إيلون ماسك الجديدة؛ إذ سجلت أسعار عملة بيتكوين مستوى 39257 دولارا في تعاملات الصباح.

ووصلت أسعار بيتكوين المشفرة حدود 734.9 مليار دولار، بعد أن تداولت كمية بيتكوين، بقيمة نحو 42.2 مليار دولار في آخر 24 ساعة؛ إذ يأتي هذا الارتفاع بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة قد تقبل معاملات بيتكوين مرة أخرى في المستقبل، بحسب شبكة سي إن بي سي.

واكد مالك تسلا أن شركته ستستأنف السماح بمعاملات بيتكوين عندما يكون هناك تأكيدا على استخدام معقول «في حدود 50%» للطاقة النظيفة من العاملين بتعدين العملة، مع اتجاه مستقبلي إيجابي.

خسائر كبيرة خلال الشهر الماضي حيث فقدت نحو 16 ألف دولار من قيمتها

وكانت أسعار بيتكوين قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال الشهر الماضي؛ إذ فقدت نحو 16 ألف دولار من قيمتها في أيام قليلة بعد إعلان إيلون ماسك، عبر تغريدة بموقع «تويتر»، أن شركته ستعلق إمكانية شراء السيارات باستخدام عملة بيتكوين، بعد أن كانت أعلنت أنها ستبدأ قبول المدفوعات بالعملة مقابل منتجاتها في فبراير الماضي.

استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته

وأشار ماسك الشهر الماضي، إلى مخاوف بيئية، قائلا: «إن تسلا تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، خاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر، ويتعرض التأثير البيئي لتعدين البيتكوين لتدقيق شديد خلال الفترة الأخيرة».

الحكومة الإيرانية تحظر تعدين البيتكوين والعملات المشفرة

وأعلنت الحكومة الإيرانية في مايو، حظر تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى حتى 22 سبتمبر، بعد أن قال المسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طهران والعديد من المدن الكبرى الأخرى يرجع جزئيًا إلى النشاط كثيف الطاقة، بحسب سي إن بي سي.