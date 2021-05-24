أخبار العملات الرقمية.. «بيتكوين» تقترب من 40 ألف دولار

استطاع سوق العملات المشفرة أن يستعيد أكثر من 200 مليار دولار من خسائر الـ24 ساعة الماضية، حيث سجل في وقت كتابة التقرير 1.575 تريليون دولار.

وتُتَداول «بيتكوين» العملة الرقمية الأشهر في العالم في الوقت الحالي عند مستوى 39.586 ألف دولار مرتفعة بنحو 18% على مدار الـ24 ساعة الماضية، فيما تراجعت بنحو 10.6% في آخر سبعة أيام الماضية.

وغرد إيلون ماسك، على صفحته الشخصية على موقع «تويتر» اليوم، قائلا: «تحدثت مع المسؤولين عن تعدين البتكوين في أمريكا الشمالية، وتعهدوا بنشر بيانات الاستخدام المخطط له لمصادر الطاقة، وكذلك طلب من جميع العاملين على التعدين حول العالم بفعل ذلك، وهذا واعد».

وقال «محمد العريان» كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إن التقلبات الكبيرة في سوق العملات الرقمية وأسعار البيتكوين مستمرة.

وأضاف العريان في تصريحات اليوم الاثنين في برنامج SquawkBox على قناة «CNBC»: «أعتقد أن التقلبات ستستمر صعودا وهبوطا لقد كانت التداولات في نطاق سعري يتراوح بين 30 إلى 44 ألف دولار في أسبوع وهذا هائل».

وعن باقي عملات السوق، فقد ارتفعت عملة الإيثريوم المنافس الأقوى للبيتكوين بنحو 28.4% مسجلة مستوى 2.532 ألف دولار، فيما صعدت عملة «تيثر» بنسبة 0.02% مسجلة 1 دولار، وارتفعت «دوج كوين» بنسبة 16.6% عند مستوى 0.332 سنت.

ونجحت معظم العملات المشفرة في التقليص من خسائرها الكبيرة التي تعرضت لها، بعد تشديد السلطات الصينية والبنوك المركزية على التعامل بها، في الوقت الذي جاءت تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا «إيلون ماسك» داعمة لتحركات العملات الرقمية.

ولا توجد أي أخبار أو قرارات ساهمت في نشاط سوق العملات المشفرة اليوم، بل يبدو أن هذه الارتفاعات ستعود إلى استغلال الفرص مع الأسعار المتدنية وظهور عمليات شراء أدت إلى هذا النشاط.

وتقدر خسائر سوق العملات المشفرة بنحو 1.3 تريليون دولار منذ 12 مايو، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الملياردير، إيلون ماسك، في تغريدة على «تويتر» أن تيسلا لن تستثمر في عملة «بيتكوين» أو تبيعها بسبب آثارها البيئية.