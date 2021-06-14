لمدة شهر..انطلاق الحملة الإعلامية لـ«احميها من الختان» للتوعية بالقضية

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان «احميها من الختان» بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام.

وتتضمن الحملة، بث فيديوهات توعوية على عدد من القنوات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إضافة الى بث تنويهات اذاعية على محطات الراديو المختلفة ، وتستمر الحملة الإعلامية لمدة شهر، وتستهدف نشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لعام 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي.