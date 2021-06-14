تعرف على موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق البلتاجي وصفوت حجازي بقضية رابعة

أيدت محكمة النقض، منذ قليل، أحكام محكمة جنايات القاهرة بإعدام 12 متهمًا في قضية «رابعة العدوية» بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأحمد العارف و9 آخرين في قضية «رابعة»، فيما قررت المحكمة تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لآخرين بينهم محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان.

حكم نهائي بات بإعدام 12 متهما

كما قررت المحكمة تخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة، ورفض باقي طعون المتهمين.

عفو رئاسي

ووفقًا للمادة 155 من دستور 2014، فإنه في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

لكن إن لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.

المؤبد لـ31 آخرين

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت اليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.